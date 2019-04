De Lovie vzw en Les Papillons Blancs de Dunkerque slaan handen in elkaar LBR

19 april 2019

16u17 0 Poperinge De Lovie vzw e n Les Papillons Blancs de Dunkerque bouwen samen met de persoon met handicap aan kwaliteit van leven. Samen vormen ze een muziekgroep ‘Il Sogno & Trio Acoustique’ en ze delen binnenkort het podium aan beide zijden van de grens.

Na een periode van zorgen voor, zorgen dat en samen zorgen willen De Lovie vzw en Les Papillons Blancs de Dunkerque nu ijveren voor ‘samen leven’, een samenleving waarin iedereen zichzelf kan en mag zijn en de ondersteuning van personen met een verstandelijke handicap een bekommernis is van iedereen. ‘Gewoon als het kan, bijzonder als het moet’ is een belangrijk uitgangspunt.

Met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Interreg France-Wallonie-Vlaanderen) willen De Lovie vzw en Les Papillons Blancs samenwerken aan de sociale inclusie van personen met een verstandelijke handicap door het ontwikkelen van twee grensoverschrijdende acties. “Enerzijds willen we een gids met goede praktijken op het vlak van inclusie tot stand brengen om andere organisaties binnen en buiten de sector, scholen, bedrijven… de hele samenleving te inspireren om personen met een verstandelijke handicap beter te integreren op het vlak van wonen, werken en vrije tijd”, klinkt het bij De Lovie vzw en Les Papillons Blancs de Dunkerque.

“Anderzijds willen we de nadruk leggen op de talenten van personen met een verstandelijke handicap via de universele taal van de muziek.” Personen met een handicap van De Lovie vzw en Les Papillons Blancs vormen samen een muziekgroep ‘Il Sogno & Trio Acoustique’ en delen het podium aan beide zijden van de grens.

Het eerste concert van deze grensoverschrijdende muziekband kan je meepikken op donderdag 25 april om 12.15 uur op het BAD festival in De Panne. De volgende concerten zijn gepland op 15 juni ‘Fête de la musique’ in Coppenaxfort en daarna op 21 juni ‘Rex Fest’ in Rexpoëde. Hun laatste optreden op de agenda is op 30 juni ‘Feesten in het Park’ in Poperinge. Tijdens deze twee laatste concerten wordt de band nog versterkt met Mister Maxx.