De Lovie laat je weer lopen voor goed doel 05 april 2018

02u42 0 Poperinge De Lovie organiseert op zondag 29 april de tweede editie van het loopevent 'Run for Laubia'. De volledige opbrengst gaat naar de inrichting van dat woonproject.

De Lovie vzw ondersteunt jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap in de ruime Westhoek. "We willen de bewoners, begeleiders en sympathisanten samenbrengen in een sportieve apotheose", zegt Angie Verbrigghe van De Lovie vzw. "Het parcours is verhard en loopt in en rond het kasteeldomein van De Lovie. De opbrengst van dit loopevent gaat naar de inrichting van ons woonproject Laubia, bestaande uit vier woonunits voor mensen met een verstandelijke beperking en een complexe psychiatrische problematiek." Voor de kinderen is er een kidsrun (1 kilometer) om 10 uur, een halfuur later kan er 5 kilometer gelopen worden en om 11.30 uur is er de 10 miles. "We hopen op een grote opkomst, vorig jaar mochten we een 900-tal lopers verwelkomen in het gezelschap van Vlaams minister Hilde Crevits. Met streetfood en de Sint-Bernardus-bar willen we het ook tijdens en na de loop gezellig maken." Voorinschrijven kan via www.loopkalender.be en komt op 3 euro voor de kidsrun, 8 euro voor 5 kilometer en 12 euro voor 10 miles. Wie inschrijft voor 18 april, ontvangt een gepersonaliseerd borstnummer. Oefenen kan nu al op het aangeduide parcours. Meer info: www.runforlaubia.be. (LBR)