De Lovie houdt vijfde mountainbiketocht 30 augustus 2018

02u43 0 Poperinge Voor de vijfde keer op rij wordt MTB De Lovie georganiseerd. Wie erbij wil zijn, moet op zondag 9 september 2018 afzakken naar De Lovie.

MTB De Lovie is een mountainbiketocht, met variatie in de afstanden (30, 40, 55, 70 kilometer en kidstoer), op een idyllische locatie. "Er is ook het unieke aanbod van West-Vleterentrappist uit de Sint-Sixtusabdij om de dorst te lessen na de sportinspanning, de mogelijkheid om een mountainbike te huren en het is uiteraard ten voordele van de bewoners van De Lovie", klinkt het bij de organisatie. De afdelingen technische dienst en groendienst van De Lovie organiseren dit jaar voor de 5de keer het sportieve evenement ten voordele van de bewoners van De Lovie. De opbrengst gaat naar extra vrijetijdsmateriaal voor de bewoners. In september 2014 ging de eerste editie van deze mountainbiketocht door met 700 deelnemers. In 2015 kwamen er 750 mensen meefietsen en in 2016 waren dat er 800. Vorig jaar waren er 850 deelnemers die met hun mountainbike het domein van De Lovie en de bossen rondom verkenden. De kleinsten konden zich uitleven op de kidstoer die werd uitgewerkt op het domein van De Lovie. "We hopen natuurlijk dat we tijdens de vijfde editie, wat toch een beetje speciaal is, de kaap van 1.000 deelnemers mogen overschrijden. We zijn in ieder geval met de goodiebags en bevoorrading voorzien op meer dan 1.000 deelnemers. Zo'n evenement organiseren doen we natuurlijk niet zonder sponsors. Ze dragen elk op hun manier hun steentje bij tot het slagen van deze organisatie." Meer informatie via de Facebookpagina MTB De Lovie. (LBR)