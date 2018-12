De Lovie heeft primeurverkoop hopscheuten op REO Veiling Voor de 26ste keer primeur hopscheuten bij De Lovie LBR

19 december 2018

16u35 0 Poperinge Op de REO Veiling in Roeselare bood De Lovie uit Poperinge opnieuw de allereerste hopscheuten van het seizoen aan. De primeurs haalden een recordprijs van 2340 euro per kilogram en werden gekocht door Metro Cash & Carry.

De primeurhopscheuten werden op de REO Veiling aangevoerd door vier producenten. Het sociaal project De Hoeve van De Lovie, een centrum voor personen met een verstandelijke beperking te Poperinge, slaagde daar voor de 26ste keer in. “Elke keer zijn we verbaasd over de recordprijs die ervoor wordt betaald”, vertelt Brigitte Dewulf, dienst communicatie De Lovie. “Onze primeurs haalden dit jaar een recordprijs van 2340 euro per kilogram. Vorig jaar was dat 2000 en in 2017 haalden ze een recordprijs van 1730 euro per kg. Het is formidabel”

Metro Cash en Carry

Voor de 12de keer op rij kocht Metro Cash en Carry de Fine Fleur primeurhopscheuten. “In totaal werd 8 kilo verkocht. Voor ons betekent het heel veel dat Metro al 12 jaar voor ons kiest. Het is fantastisch dat ze ons ondersteunen. Ze lieten ons weten heel tevreden te zijn over onze topkwaliteit en dat is uiteraard een mooie erkenning voor het harde werk van onze bewoners en begeleiders op de hoeve. Het toont nog maar eens aan dat mensen met een verstandelijke handicap ook voor een kwaliteitsvol streekproduct kunnen zorgen”, zegt Brigitte. Begin september, na de hoppepluk, contacteert De Lovie alle Poperingse hopboeren met de vraag of er hopplanten gerooid worden. “De telers dragen ons project een warm hart toe. Dit jaar kon een teler uit Boeschepe planten aanbieden aangezien hij een andere hopvariëteit wilde aanplanten. Bij een tweede teler, deze keer uit onze regio, mochten we ook een mooie hoeveelheid planten halen.” Met een groep bewoners worden de hopplanten verzameld en naar De Lovie gebracht.

“De betrokken bewoners waren uiteraard heel uitgelaten toen ze het nieuws over het recordbedrag vernamen. De hoevewerkers voelen zich nuttig en zien het hoeveproject als ‘hun’ werk en zijn ook echt trots als zij de hopscheuten aanvoeren op de REO-veiling. We ervaren dat de hoevewerkers zich ook sterk betrokken voelen bij de verkoop van hun hoeveproducten”, zegt Brigitte.

“Er werken dagelijks 15 tot 16 mensen op De Hoeve waar de hoppescheuten geoogst worden. Het is iedere keer een uitdaging om hopscheuten aan te leveren. Want hopscheuten worden manueel geoogst en met de grootste zorg gereinigd en verpakt. Het marktklaar maken van het delicate product geeft veel voldoening bij onze mensen die fier zijn met het mooie resultaat. We leverden 2 kilogram primeurhopscheuten aan. Gedurende een 20-tal uren waren 5 mensen druk in de weer om de 8 schaaltjes marktklaar te maken”, aldus coördinator Eddy Lobeau van De Lovie. Ook REO producenten Marc Vandevelde uit Reningelst en Tomas Boeraeve uit Poperinge boden woensdag primeurhopscheuten aan.

Poperinge Degustatiemenu

“Om de vijf jaar gaan we het goede nieuws gaan vieren door de volledige ploeg te trakteren op een degustatiemenu van hopscheuten. In het voorjaar 2019 zijn we te gast in Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Met hen hebben we mooie samenwerkingsverbanden. We gaan er de school te bezoeken en uiteraard de streekdelicatesse proeven. Het wordt een mooie afsluiter van het 26ste hopscheutenseizoen.”