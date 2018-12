De Lovie dompelt domein onder in winterse gezelligheid met ‘Kerst op De Lovie’ LBR

15 december 2018

10u44 0 Poperinge Winterse gezelligheid vrijdagavond op het kasteeldomein van De Lovie. De bewoners brachten een eigentijds kerstverhaal en in het kasteel kon je rondsnuisteren in de kerstshop.

De kerstman verwelkomde op 14 december de bezoekers op het kasteeldomein van de Lovie voor ‘Kerst op De Lovie’. Ook dit jaar werd het kasteeldomein ondergedompeld in feeërieke verlichting. “Het St. Ceciliakoor uit Stavele en het koor van Engelen brachten iedereen in de kerststemming. Er klonken nostalgische kerstliederen. De Woordklas Watou van de Kunstacademie bracht ook een voorstelling en onze bewoners brachten een eigentijds kerstverhaal ‘Een bijzonder geschenk’”, vertelt Angie Verbrigghe van De Lovie. Heel wat mensen kwamen de kerstsfeer opsnuiven en genoten van een hapje en een drankje. In het kasteel kon je verder nog kunst ontdekken door de leerlingen van Spalier en was er een unieke kerstshop. “Mensen konden er een origineel cadeau kopen, gemaakt door onze bewoners.”