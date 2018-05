De Lovie behaalt 37 medailles op Special Olympics 29 mei 2018

02u27 0

De Lovie vzw uit Poperinge, die jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap ondersteunt, was van de partij op de Special Olympics Belgium in Doornik en Moeskroen. Ze gingen er naartoe met 22 atleten en 8 begeleiders. Hun sporters namen deel aan 3 disciplines: atletiek, zwemmen en badminton. De Lovie behaalde maar liefst 37 medailles: 9 keer goud, 14 keer zilver en 14 keer brons. Intussen werden alle atleten, vrijwilligers en begeleiders in de bloemetjes gezet.





(LBR)