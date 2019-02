De Krekel ontvangt Franse kinderen voor dagje spelplezier om Franse les te stimuleren LBR

18 februari 2019

16u53 0 Poperinge De leerlingen van De Krekel in Roesbrugge hebben een groep Franse kinderen in ontmoetingscentrum Karel de Blauwer ontvangen voor een voormiddagje spelplezier. De school hoopt zo het Frans meer te stimuleren bij de scholieren.

De leerlingen van De Krekel in Roesbrugge stonden afgelopen vrijdagmorgen een groep Franse kinderen uit de regio van Cappellebrouck op te wachten in ontmoetingscentrum Karel de Blauwer. “De 36 Franse kinderen genoten van de krokusvakantie, die in Frankrijk vroeger valt dan bij ons, en behoren allemaal tot een speelpleinwerking”, legt directeur Geert Six uit. Cappellebrouck ligt op 65 kilometer van Roesbrugge. “We kwamen in contact met de verantwoordelijken van deze speelpleinwerking via onze ex-krekel Eléonore en haar mama. Tijdens deze spelvoormiddag komen dertien verschillende spelen aan bod, die voorbereid waren door de Franse monitoren en onze leerkrachten. Met deze spelvoormiddag hopen we de Franse les op school wat te stimuleren. Frans durven spreken is belangrijk. We maakten gemengde groepjes en speelden alle spelletjes in een doorschuifsysteem. Met de nodige hulp lukte het de kinderen wel om elkaar de spelregels uit te leggen.”