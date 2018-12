De Kittebitters lopen 11.310 euro bijeen voor suïcidepreventie LBR

20 december 2018

16u04 3 Poperinge De Kittebitters zamelden 11.310 euro in door kilometers te verkopen die ze liepen voor de Warmste Week van Studio Brussel. De opbrengst van hun loopacties gaat naar suïcidepreventie.

De trotse loopgroep ‘De Kittebitters’ trok woensdag met vrienden en familie richting het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke waar De Warmste Week van Music for Life wordt gepresenteerd door Eva De Roo, Michèle Cuvelier en Otto-Jan Ham. “Een cheque van 11.310 euro konden we overhandigen”, klinkt het bij de enthousiaste loopgroep. “Over een periode van zes maanden zamelden we geld in voor suïcidepreventie door kilometers te verkopen en die daarna te lopen.” Het ingezamelde geld gaat naar vzw ‘t Schildpad en het Centrum ter Preventie van Zelfdoding.

In de groep De Kittebitters vindt elk van hen zijn/haar roots terug in de jeugdbeweging KSA De Kouter (aka VKSJ Pops). “We liepen 1.500 km met 17 Kittebitters over 6 maanden. Onze laatste wedstrijd is de Christmas run in Poperinge op zondag 23 december, dus er zal nog wat geld bijkomen. Verschillende bedrijven en enkele Poperingse verenigingen beslisten om ons te sponsoren. Meer dan 11.000 euro bijeen lopen, hadden we zeker niet verwacht. We rekenden 3 euro per kilometer waarbij we een maximum van 1.000 kilometer hadden. We zijn heel erg blij met ons ingezamelde bedrag. Iedereen die ons steunde zijn we dan ook enorm dankbaar.”