De Keiwijzer stelt talentpakketten en nieuwe lessentabellen voor LBR

23 januari 2019

17u32 0 Poperinge De Keiwijzer, de Poperingse eerstegraadsschool, gaat verder met de modernisering secundair onderwijs. Dit schooljaar ging de eerstegraadsschool van start en dat bleek een succes te zijn.

Alle eerstegraadsleerlingen uit de Poperingse scholen het Sint-Janscollege, het Onze-Lieve-Vrouwe instituut en het Vrij Technisch Instituut worden sinds dit schooljaar ondergebracht in de nieuwe school De Keiwijzer van Bertinus Collectief in Poperinge. “Het samenbrengen van de eerstejaarsleerlingen is een succes. De leerlingen voelen zich volledig thuis in een bruisende school, ze ontmoeten al hun leeftijdsgenoten en vrienden van de vroegere basisschool, de jeugdbeweging of de sportclub op dezelfde speelplaats, ze krijgen de tijd om samen te groeien en de brug te maken van de basisschool naar de tweede graad van het secundair onderwijs. Ook de leerkrachten, het zorgteam, de opvoeders en administratieve medewerkers werken in een nieuwe dynamiek, gaandeweg kneden ze een nieuwe schoolcultuur vanuit de drie bestaande scholen, onderzoeken nieuwe vormen van lesgeven en evolueren naar nieuwe en verdere samenwerking”, zegt het directieteam Angelique Clauw en Kristof Christiaen. “We zijn terecht erg fier op alle collega’s die de vele vernieuwingen concreet maken voor de leerlingen en dagelijks bereid zijn om bij te sturen en grenzen te verleggen.”

Op woensdag 30 en donderdag 31 januari ontvangt De Keiwijzer net als vorig jaar vier volle zalen met 12-jarigen en hun ouders in jeugdcentrum De Kouter tijdens de infoavonden voor toekomstige ouders en leerlingen. De eerstegraadsschool ging een jaar vóór de eigenlijke modernisering van het secundair onderwijs van start. “De scholengemeenschap Bertinus Collectief is toonaangevend in haar organisatie. De leerlingen proeven van meerdere lespakketten, er is ruimte om te zoeken, leren plannen, organiseren, creativiteit en talent... De Keiwijzer staat in het teken van oriëntering en de studiekeuze van haar leerlingen”, klinkt het. “De school ziet haar werking samen met haar leerlingen dan ook evolueren naar de bovenbouw toe, met uitdagingen voor wie kiest voor zowel een theoretische als een praktische vorming. De ervaring en beleving van dit startjaar maken dat de focus voor het volgende schooljaar ligt op de modernisering secundair onderwijs met aangepaste lessentabellen en vernieuwde leerplannen.”

Nieuwe lessentabellen

De leerlingen van het 1ste leerjaar volgen volgend schooljaar een pakket algemene vorming van 27 lesuren per week, met enkele nieuwe vakken. “Daarnaast kiezen we ook voor extra uitdaging voor de leerlingen van de A-stroom: alle leerlingen kunnen kiezen voor CLIL, wat 3 uur extra in het Frans betekent. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis en techniek werden hiervoor geselecteerd. Het plusuur dat dit jaar in het leven werd geroepen, blijft voor alle klassen bestaan: thema’s als leren leren, studiekeuze, talentwerk en ICT worden verder uitgebouwd en versterkt.” Elke leerling proeft wekelijks ook van talentpakketten waarbij het ontdekken centraal staat. Binnen de A-stroom is er keuze tussen 4 uur Latijn ofwel 2 keuzes van 2 uur uit verschillende vakken. “De talentpakketten hebben een oriënterende rol en zullen de leerling helpen in hun studiekeuze voor de bovenbouw.”

Lokalen en nieuwbouw

Ondertussen worden de bouwplannen van scholengemeenschap Bertinus Collectief steeds concreter. “De afbraak en heropbouw van het oude blok C in De Keiwijzer start in de loop van dit jaar. In het vooruitzicht van de gloednieuwe flexibele klaslokalen en kantoren wordt de samenwerking verder geoptimaliseerd: voor lessen als techniek, beeld, muziek, natuurwetenschappen, lichamelijke opvoeding en ook de talentpakketten worden specifieke lokalen in de bovenbouwscholen gedeeld. De Schoolstraat wordt een plaats van ontmoeting en vlotte verplaatsing tussen de scholen. De leerlingen maken in de loop van de eerste graad dus gaandeweg kennis met de bovenbouwscholen.”

Onlangs startte een denkteam van medewerkers uit de verschillende bovenbouwscholen, samen met het beleidsteam van directeurs, met de volgende stap in het veranderproces. “Dat is het zoeken naar verdere samenwerkingsvormen voor alle scholen van de scholengemeenschap Bertinus Collectief om de leerlingen na de eerste graad verder uitdagend en kwaliteitsvol onderwijs te bieden, dat hen in de hoppestad optimaal voorbereid op verdere studies of de arbeidsmarkt.”