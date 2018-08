De Keiwijzer start met 280 leerlingen NIEUWE SCHOOL LAAT LEERLINGEN PROEVEN VAN DIVERSE RICHTINGEN LAURIE BAILLIU

Poperinge De nieuwe eerstegraadsschool De Keiwijzer zal zijn eerste schooljaar starten met 280 leerlingen. Via een verkeersvrije schoolstraat kunnen de leerlingen veilig van en naar school.

Alle eerstegraadsleerlingen uit de Poperingse scholen het Sint-Janscollege, het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut en het Vrij Technisch Instituut worden ondergebracht in de nieuwe school De Keiwijzer van Bertinus Collectief in Poperinge. De leerlingen die na het zesde leerjaar nog geen keuze kunnen of willen maken, zullen in De Keiwijzer kunnen proeven van diverse studierichtingen. "Het is spannend voor ons als directie, maar ook voor onze leerkrachten en leerlingen", vertelt Angelique Clauw. Samen met Kristof Christiaen is ze het directieteam van de nieuwe school. Op 3 september gaan ze van start met hun eerste schooljaar en dat doen ze met 280 leerlingen. "Een mooi getal om mee te starten en een stijging ten opzichte van vorig jaar. De drie scholen samen hadden toen 260 leerlingen. Ons team bestaat uit 60 leerkrachten."





Bezoekdag

Om de eerste schooldag op een volledig nieuwe school wat ontspannender te laten verlopen, werd op vrijdag 31 augustus een bezoekdag georganiseerd. "De klassenleerkrachten namen de leerlingen mee op sleeptouw. De leerlingen leerden hun vast klaslokaal kennen en gingen op stap doorheen de school. Kristof en ik ontfermden ons dan weer over de ouders." De schoolbel van De Keiwijzer zal officieel voor het eerst rinkelen op 3 september 2018. "De leraren en leerlingen worden dan verwelkomd met een ontbijt. Daarna gaan de leerlingen samen met de klasleerkracht kennismaken, wegwijs maken in de school en misschien al op bezoek gaan naar de andere campussen. Voor praktijkgerichte vakken zoals Techniek of Voeding zijn er gespecialiseerde lokalen nodig en daarvoor zullen de leerlingen naar een andere campus trekken", zegt Angelique Clauw.





Schoolstraat

Om alles veilig te laten verlopen werd een schoolstraat uitgewerkt. "Via het Sint-Janscollege kunnen de leerlingen via het OLVi naar het VTI. Alles ligt eigenlijk op één lijn. In de Benedictijnenstraat zal er ter hoogte van de ingang naar de parking van het Onze-Lieve-Vrouwe-instituut een verhoogde inrichting komen om het verkeer af te remmen. Deze volledige zone zal tijdens de schooluren verkeersvrij zijn. "De werken zijn nog niet helemaal afgerond, maar de leerlingen kunnen veilig de doorsteek maken. Aan de Deken de Bolaan is er een nieuw hek en werd er een hellend vlak aangelegd." De nieuwe school wordt uitgewerkt in het pand van het Sint-Janscollege. "Volgend jaar zal het gebouw van Sint-Janscollege op het Burgemeester Bertenplein een werf zijn. Op termijn komt er op onze locatie een nieuwbouw met zestien klassen en op het Hof van Batailles een gebouw met acht lokalen en twee nieuwe sportzalen."