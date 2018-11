Dan toch nieuwe editie Pops 17 09 november 2018

Ruim een half jaar geleden kondigde Heemkring Aan de Schreve het einde van de theaterwandeling 'Pops 17' aan. De wandeling nam de deelnemers mee naar het Poperinge van september 1917. "Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan", zegt Willy Tillie van Heemkring Aan de Schreve. "We breien nog een vervolg aan onze Pops 17. Wat is er gebeurd de eerste jaren na de oorlog? Hoe is het verder verlopen met onze personages: Elie en Sylvie Cossey, de uitbaters van A la Poupée, met Ginger, met de pastoor, met de Britse oud-strijders..." Onder het thema 'Pops 17: Hoe verliep het verder? De eerste jaren na de oorlog' brengt de Heemkring Aan de Schreve dus een nieuw verhaal. "Het is deze keer een verhaal zonder namiddagwandeling en zonder avondmaal, op een andere locatie. Het wordt een avondvullende revue volgens het aloude recept: historisch correcte verhalen doorspekt met tijdgebonden liederen", verzekert Tillie. (LBR)