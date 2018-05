Dan toch geen Obergrenzebachstraat 30 mei 2018

02u44 0

Voor de verkaveling in de Duinkerkestraat, de insteekweg ter hoogte van de huisnummers 86 tot 96, werd de straatnaam "Touwslagerstraat" definitief vastgesteld. Het college van burgemeester en schepenen droeg eerst "Obergrenzebachstraat" voor. Enkele gemeenteraadsleden wezen er toen op dat de naam onuitspreekbaar is en beter voor een ander voorstel kon worden gekozen. Na het openbaar onderzoek, waar 9 tegenvoorstellen werden ingediend, werd een ander voorstel gekozen. Door iedereen wordt voorgesteld om de verkaveling de straatnaam "Touwslagerstraat" te geven en dat werd nu goedgekeurd. De gemeenteraad stelde ook de straatnaam "Burgemeester Deblockstraat" voor de verkaveling in de Molenstraat en de Waaienburgseweg in Krombeke principieel vast. De straatnaam verwijst naar Valère Deblock, de laatste burgemeester van Krombeke. Hij was 36 jaar lang burgemeester van Krombeke en zetelde 50 jaar lang in de gemeenteraad. Na het openbaar onderzoek kan de gemeenteraad de naam definitief vaststellen. (LBR)





Meer over Krombeke

politiek