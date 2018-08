Cyrusfeesten zullen dit jaar op wieltjes lopen 29 augustus 2018

02u46 0 Poperinge Op zondag 2 september van 14 tot 18 uur baadt Poperinge in zomerstemming met de Cyrusfeesten. Het thema dit jaar is: 'alles loopt op wieltjes'.

"De Cyrusfeesten zijn een jaarlijkse traditie geworden in Poperinge met een aantal vaste elementen. Zo wordt er elk jaar een modeshow georganiseerd waarbij lokale handelaars hun nieuwe herfst- en wintercollecties kunnen tonen", klinkt het bij Florentien Lahoutte, deskundige lokale economie. De modeshow vindt dit jaar plaats om 15 uur op de Paardenmarkt. "Nieuw is dat er dit jaar ook een bar en extra kinderanimatie op de Paardenmarkt voorzien wordt." Tijdens de Cyrusfeesten kan er ook geshopt worden bij de lokale handelaars. "Dat kan je dit jaar zelfs een prijs opleveren. Tien personen die hun Pop.pas scannen tijdens dat weekend zullen beloond worden met een van de vijf unieke fietshelmen of fietstassen van Poperinge." Primeur dit jaar is het rollatortreffen. "Rollatorgebruikers en hun begeleiders worden vriendelijk uitgenodigd voor een gezellige bijeenkomst waarbij een kort traject in het stadscentrum wordt afgelegd. Het startschot wordt gegeven om 14.30 uur in de Guido Gezellestraat. Het einde is voorzien in Lokaal Dienstencentrum De Bres. Deelname is gratis en alle deelnemers en begeleiders krijgen na afloop van het treffen een tasje koffie en een lekker gebakje." Meer informatie vind je terug op www.poperinge.be/cyrusfeesten. (LBR)