Concerten in Frimoutpark 29 juni 2018

Het Burggraaf Frimoutpark is ook dit jaar de uitvalsbasis voor de Parkconcerten. De cultuurdienst van Poperinge organiseert in de maanden juli en augustus zes gratis muzikale avonden, met onder andere talent van eigen bodem. Op 5 juli is er het eerste Parkconcert met om 19.30 uur Josefien 'Josephine' Deloof. Na haar optreden volgt de onthulling van het kunstwerk van Anno Dijkstra in het stadspark zelf. Dez Mona neemt vanaf 21 uur het podium in, met een voor de gelegenheid samengesteld Poperings mannenkoor. In juli staan er nog twee parkconcerten op het programma (12 en 26 juli) met namen als Billboard, Food Fighters, An-Sofie Noppe en de Hillbilly Moonshiners play Mumford and Sons. In augustus zijn er drie parkconcerten (9, 16 en 23 augustus) met Grafgravers, Tricklebolt, Michiel Buseyne en Frimout. Op 23 augustus sluiten Red Spot Jr. en Antwerp Gipsy Ska Orchestra de zomer af. De Parkconcerten starten telkens om 20 uur. (LBR)