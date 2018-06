Coatex maakt 3.000 bootjes voor Waterfront POPERINGS BEDRIJF RONDT WERK NA TWEE MAANDEN AF LAURIE BAILLIU

06 juni 2018

02u36 0 Poperinge Het bedrijf Coatex uit Poperinge is sinds april in de weer met de productie van 3.000 bootjes voor Waterfront. Deze worden op 29 juni tussen de havengeul van Zeebrugge en Oostende te water gelaten voor de herdenking van Wereldoorlog I.

Waterfront is het laatste grote project naar aanleiding van de herdenking van honderd jaar WO I door GoneWest. Het evenement vindt plaats op 29 juni. Dan zullen 6.000 vrijwilligers over een afstand van 21 kilometer, van de havengeul in Zeebrugge tot de havengeul in Oostende, de 3.000 bootjes te water laten. Met de boot sturen de deelnemers - per twee- een positieve boodschap de wereld in. Coatex uit Poperinge, deel van Sioen Industries Group, neemt de volledige productie van de textiel-bootjes voor zijn rekening. Daar is het bedrijf al zo'n 2 maanden zoet mee.





Studenten

"Sinds begin april zijn we bezig met het maken van de 3.000 bootjes. Eind deze week ronden we de productie af", vertelt Dirk Scharpé, commercieel verantwoordelijke Coatex. "In Sioen Industries in Ardooie gebeurt de coating op het doek. Uit het doek werd een vierkant gesneden en daarop werd, op de juiste plaatsen, velcro aangebracht om de vorm van de boot te maken. Een naaister ging ook aan het werk om verschillende stukken aan elkaar te naaien en op sommige plaatsen werd de boot dichtgelast." Een 10-tal werknemers werkten aan de bootjes tijdens de verschillende stappen van de productie. Het model voor de bootjes werd ontworpen door studenten van de hogescholen Vives en Howest: Indy Lonnoy, Aaron Leman, Diedrik Vander Straeten en Maria Martin. "Het ontwerp is geïnspireerd op een origami-bootje, zoals je ze als kind maakte", legt Dirk uit. "De bootjes worden gemaakt uit meerkleurig textiel met een pvc-en een zeildoek. Ze krijgen verder een glimmende afwerkingslaag."





Het bootje is anderhalve meter lang en zal maximaal vier kilogram wegen als het volledig geassembleerd is. Na het evenement mogen de deelnemers het Waterfront-bootje mee naar huis nemen. "Het bootje kan een 'tweede leven' krijgen doordat je het ook kan gebruiken als een veelzijdige en comfortabele zitzak." De studenten die het bootje ontwierpen, werden betrokken bij de productie van de bootjes. "Het is leuk voor hen om te zien hoe hun ontwerp werkelijkheid wordt. In december kwamen enkele leerlingen op bezoek. Indy Lonnoy maakte er zijn examenstuk van. Met hem en zijn docent hadden we een regelmatig contact om samen de productie op te volgen."





De vlaggetjes die op de dag zelf worden uitgedeeld en uitgehangen worden ook door Coatex geproduceerd. "Aan onze vlaggenmast en in onze vijver op het bedrijf kun je de vlaggetjes en bootjes al bewonderen."





Waterfront wordt live uitgezonden op Canvas. Joris Hessels en Dominique Van Malder van Radio Gaga zullen tijdens Waterfront gesprekken voeren met de participanten.