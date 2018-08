CO7 zoekt medewerker 11 augustus 2018

02u36 0

CO7, de intergemeentelijke erfgoed- en cultuurdienst van zeven gemeenten in de zuidelijke Westhoek, is op zoek naar een nieuwe kracht. Het gaat om een projectmedewerker registratie en waardering van erfgoedcollecties. "Medewerkers worden in dienst genomen door de stad Poperinge en ter beschikking gesteld aan de projectvereniging CO7", staat te lezen in de vacature. De kandidaat krijgt onder meer deze taken: de registratie van de speelgoedcollectie 'De Speelberg' en de registratie van twee verzamelingen van het Memorial Museum Passchendaele 1917. Het gaat om een voltijdse job. Meer info op de website van de stad Poperinge. (CMW)