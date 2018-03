Chocolatier Stijn ontvangt label 'erkend ambacht' 16 maart 2018

02u44 0 Poperinge Chocolatier Stijn Glorie van Chocolaterie Stijn in Poperinge heeft het label van 'erkend ambacht' ontvangen van de Federale Overheidsdienst Economie.

"Het label maakt onmiddellijk duidelijk dat zo goed als alle producten volledig zelf worden gemaakt. Het geeft ook aan dat we niet industrieel aankopen, slechts een klein percentage is toegelaten. Onze producten zijn voor 92 tot 95 procent volledig zelfgemaakt. Dankzij de erkenning kunnen we ook het label Handmade in Belgium aanvragen", zegt Stijn. Pas vorig jaar kocht Stijn de zaak, voordien droeg de zaak 222 jaar lang de naam Patisserie Sansen. "In hoofdzaak gaan wij aan de slag met chocolade, maar bepaalde producten van de vorige eigenaar nemen we uiteraard over, zoals de beroemde mazarinetaart, gekend in de hele regio", zegt de chocolatier trots. In februari kreeg de mazarinetaart opnieuw het label '100 procent West-Vlaams'. (LBR)