CD&V wil zorgstickers en zorggarage-plaatsen 22 februari 2018

02u33 0 Poperinge Het concept van een 'zorggarage-plaats' en 'zorgsticker' wordt ook in Poperinge ingevoerd als het van de CD&V fractie afhangt. In de komende gemeenteraad voegt gemeenteraadslid Chantal Vanzieleghem (CD&V) dit voorstel als aanvullend punt toe aan de agenda.

"Beroepshalve kom ik vaak in contact met vele zorgberoepen. Vaak hebben ze een druk schema te volgen bij het afleggen van hun huisbezoeken en kan de aanwezigheid van een parkeerplaats, voor hen voorbehouden, een welgekomen aanbod zijn", legt Chantal Vanzieleghem, gemeenteraadslid CD&V, uit. Ze is zorgcoach in de Binnentuin (Vleteren, Lo-Reninge, Alverigem).





"Uit respect voor hen stellen we met de CD&V fractie voor om het concept van een "zorggarage-plaats" en "zorgsticker" ook in Poperinge in te voeren."





Een zorggarage-plaats houdt in dat iedere persoon met een garage of een oprit de parkeerplaats voor zijn garage ter beschikking kan stellen aan dokters, verplegers, verzorgenden, kinesitherapeuten, .... Dit voor de duur van het huisbezoek. "Door aanduiding van een zorgsticker maakt de eigenaar duidelijk dat hij zijn parkingplaats voor zijn garage ter beschikking stelt van deze dokter, verpleger, kinesitherapeut.." Erkende hulpverleners (met een RIZIV-nummer) kunnen een zorgkaart aanvragen bij de dienst mobiliteit van de Stad.





Steeds zichtbaar

"Ze moeten deze kaart steeds zichtbaar leggen op hun dashboard van de wagen tijdens hun huisbezoek. Het GSM-nummer van de zorgverlener staat op de zorgkaart zodat de bewoner hem of haar kan contacteren indien nodig." (LBR)