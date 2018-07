CD&V Poperinge stelt definitieve lijst voor 11 juli 2018

CD&V Poperinge stelde afgelopen maand haar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. Omwille van persoonlijke en familiale redenen haakte huidig schepen Pieter Marchand recent af. Nu heeft CD&V de lijst met kandidaten definitief vastgelegd. Johan Pil stond oorspronkelijk op plaats 7, maar neemt nu de plaats in van schepen Marchand (plaats 5). "Johan is landbouwer in de Busseboomstraat te Reningelst en ondervoorzitter van de lokale Landelijke Gilde. Klaas Verbeke neemt nu plaats 7 in. Hij is leerkracht aan het Sint-Janscollege, papa van twee en actief bij KFC Studax Poperinge", klinkt het bij burgemeester Christof Dejaegher. Op de lijst van CD&V Poperinge staan 12 volledig nieuwe kandidaten. "De gemiddelde leeftijd bedraagt 45 jaar. 15 van de kandidaten komen uit het centrum van de stad en 10 kandidaten wonen in een deelgemeente. Zo goed als elke woonkern is vertegenwoordigd met één of meerdere kandidaten. Op de lijst staan 1 tiener, 3 twintigers, 5 dertigers, 4 veertigers, 9 vijftigers en 3 frisse zestigers." (LBR)