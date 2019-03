Catwalk 2019 opnieuw schot in de roos LBR

22 maart 2019

16u59 0 Poperinge Poperingenaars konden donderdagavond opnieuw genieten van ‘Catwalk. Een 500-tal dames en heren genoten van het unieke evenement met een modeshow, een Wine & Dine en een afterparty.

De vzw Centrummanagement Poperinge organiseerde ook dit jaar ‘Catwalk’. Voor de vierde keer op rij werd dit samen met Poperingse handelszaken, sponsors en het evenementenbureau La Strada georganiseerd. “Alles is zeer vlot verlopen. De 510 aanwezigen hebben genoten van ons unieke evenement in Poperinge waarbij niet alleen een modeshow voorzien wordt, maar ook een Wine & Dine en een afterparty”, zegt centrummanager Florentien Lahoutte. “Iedereen was zeer positief over deze editie. Catwalk is een vast concept dat elk jaar heel wat geïnteresseerden lokt. De editie dit jaar hoort zeker in de lijn van de vorige jaren.”

De bezoekers werden getrakteerd op een onthaal met fotomoment, aperitief en aperitiefhapjes. Wine & dine, gevolgd door de modeshow. Na de modeshow kon elke aanwezige een bezoekje brengen aan het dessertbuffet. Daarna volgde een spetterende afterparty. “Eigenlijk blijven we elk jaar met de vaste blikvangers werken. We werken samen met fantastische sponsors en deelnemers aan de modeshow.” De ticketverkoop voor deze editie was in enkele seconden volledig uitverkocht. “Een mogelijkheid tot uitbreiding is er niet. We doen reeds een beroep op de grootste locatie die we hiervoor in Poperinge ter beschikking hebben.”