Carnavalsschieting in café Havermuis LBR

29 maart 2019

In café Havermuis in Poperinge werd voor het eerst een carnavalsschieting georganiseerd. Het café kon rekenen op een beginnend succes. “Het doet ons deugd dat er een mooi aantal mensen zijn afgekomen. We zijn altijd carnavalminded geweest, dus we wilden ook zelf eens iets organiseren”, zegt Bertin Deroo van café Havermuis. “Je hoeft geen ervaring of materiaal te hebben om mee te doen. Wij hadden bogen voor iedereen die wilde proberen. De durf was er bij enkele nog niet, maar volgend jaar komt dat wel in orde. Dit is een plezierschieting, dus er mag al eens gemist worden. Het is leuk om te zien dat de aanwezigen zich amuseren. Het is carnaval, dus eigenlijk kan het niet anders dan dat er plezier is.”