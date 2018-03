Carnavalsruzie in extremis bijgelegd VOORZITTER ORDE POPERINGSE POTÜLS ALSNOG WELKOM OP DE STOET LAURIE BAILLIU

01 maart 2018

02u42 0 Poperinge Een acht jaar lopende discussie tussen de organisatie van het Poperingse carnaval en voorzitter Xavier Inion van de Orde van de Poperingsche Potüls dreigde de aanloop naar carnaval te verzuren, maar een ultieme verzoeningspoging van Schepen van Feestelijkheden Jurgen Vanlerberghe (Samen) bracht toch soelaas. Voorzitter Xavier is uiteindelijk toch welkom op de carnavalsstoet.

Er zijn al lang spanningen tussen de vzw Keikoppencarnaval, O.V.D. De Hommelknop en voorzitter Xavier 'Saf'n' Inion van de carnavalsvereniging O.V.D. Poperingsche Potüls. Een spoedvergadering werd een tweetal weken geleden samengeroepen door schepen van Feestelijkheden Jurgen Vanlergberghe (Samen) en er werd geprobeerd om te verzoenen.





"De carnavalsvereniging werd in eerste instantie niet toegelaten om deel te nemen aan de stoet, maar het Keikoppencarnaval sluit nu de voorzitter van de bewuste carnavalsvereniging uit", vertelt gemeenteraadslid Martine Vanbrabant (Vlaams Belang) die er aanwezig was als bemiddelaar. In een contract tussen vzw Keikoppencarnaval en de voorzitter werd opgenomen dat hij vanaf de opbouw tot de afbraak van de stoet niet aanwezig mag zijn, anders zou de vereniging alsnog geschrapt worden.





Maar zover komt het dus niet.





"Na het aanvullende agendapunt van gemeenteraadslid Vanbrabant, op de gemeenteraad van afgelopen maandag, heb ik nog eens geprobeerd alle partijen te verzoenen. Met het oog op het naderende carnavalsweekend werd, woensdagavond (gisteren, red), beslist om de schorsing van voorzitter Xavier Inion op te heffen. In april wordt met alle betrokken partijen samengezeten om de problemen opnieuw te bespreken", laat schepen van Feestelijkheden, Jurgen Vanlerberghe (Samen) weten.





Andere kijk

Voorzitter van vzw Keikoppencarnaval en O.V.D. Hommelknop David Bamelis vindt het jammer dat deze ruzie het naderende carnavalsweekend dreigde te overschaduwen. "We willen af van alle discussies en ruzies. Xavier is geen slecht persoon, maar hij heeft een andere kijk op carnaval. Hij focust op de carnavalisten, terwijl wij een breder publiek voor ogen hebben. Er werden dingen gezegd die niet door de beugel kunnen", zegt voorzitter David Bamelis.





"Geef carnaval terug aan de carnavalisten en niet aan de kapitalisten. In een mail naar vzw Keikoppencarnaval heb ik uitspraken gedaan die verkeerd zijn aangekomen, maar ik wil geen ruzie. Ik wil een prachtige carnaval met alle verenigingen zonder jaloezie", zegt Xavier Inion (53). "Ik heb zelf gezegd dat ze mij moeten aanvallen en niet mijn vereniging. Voorzitter David Bamelis moet nu eenmaal doen wat de ex-voorzitters zeggen. Hij hangt aan touwtjes vast. Er worden al jaren vernieuwingen aangekondigd, maar waar zijn ze? Daarnaast moet er meer gecommuniceerd worden met de Poperingse verenigingen", vindt Xavier. "Er moet een raad opgericht worden waar de verenigingen ideeën kunnen uitwisselen en waar kan vergaderd worden."





"We wilden een carnavalsraad, uiteindelijk werd het een adviesraad. De adviezen worden van de tafel geveegd. Keikoppencarnaval laat steken vallen. De nieuwe prins wens ik alle geluk toe en hij heeft zijn titel eerlijk verdiend. Maar daar laat De Hommelknop als organisator ook steken vallen. De jury van de prinsenverkiezing zou op voorhand niet gekend mogen zijn, terwijl een bepaald jurylid al enkele jaren aanwezig is. Hoe kan dat?", vraagt Xavier zich af.





Adviezen uitwerken

Voorzitter David Bamelis geeft toe dat de communicatie met de adviesraad nooit vlot is verlopen. "We houden wel rekening met hun adviezen, maar een advies aanreiken is niet hetzelfde als de uitwerking ervan. Wij houden rekening met de haalbaarheid, de kosten... Xavier pleit al jaren voor vernieuwingen, maar niet alles is haalbaar. Carnaval organiseren in een grote tent op de Grote Markt, is financieel niet haalbaar. Het risico is te groot om de sprong te wagen."