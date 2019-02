Cannabiskweker in Poperinge blijkt 59-jarige man uit Zonnebeke: gerecht onderzoekt of hij alleen handelde Hans Verbeke

25 februari 2019

17u49 0 Poperinge De onderzoeksrechter in Ieper heeft een 59-jarige man uit Zonnebeke aangehouden als verdachte in het dossier van de cannabisplantage die afgelopen weekend ontdekt werd in een loods in Poperinge. Alles wijst er op dat de eigenares van de loods niks met de plantage te maken heeft. “Ik werd erin geluisd”, zegt ze.

Niemand wist van het bestaan van de wietplantage af, tot in de nacht van zaterdag op zondag plots brand uitbrak in een loods achter een woning langs de Meiboomstraat. Na de bluswerken trof de brandweer in de loods een professioneel ingerichte plantage aan met 200 jonge plantjes. Meteen werd contact gezocht met de vrouw die in het huis woont waarachter de loods is gebouwd. Zij is eigenares van de loods. De vrouw, die op het moment van de brand aan zee verbleef, kwam in allerijl terug naar Poperinge en werd opgepakt voor verhoor. Zondag werd ze echter in de loop van de dag vrijgelaten.

‘Jos Welvaert’, maar dan in Poperinge

Tijdens de ondervraging van de vrouw werd duidelijk dat ze de loods sinds augustus 2018 verhuurt aan een 59-jarige man uit Zonnebeke. De speurders gingen de man prompt oppakken. Hij werd op de rooster gelegd en nadien voor de onderzoeksrechter geleid. Die liet hem aanhouden. Het vermoeden bestaat dat de Poperingse ‘Jos Welvaert’ - één van de hoofdrolspelers in de tv-reeks ‘Eigen Kweek’ - al verschillende keren heeft geoogst. Verder onderzoek moet dat duidelijk maken. Het gerecht wil ook weten of de man alleen handelde of dat er eventueel nog medeplichtigen zijn.

“Een pak miserie is op me afgekomen”

De vrouw die in de woning voor de loods woont en er ook eigenares van is, reageerde compleet verrast toen de politie haar confronteerde met de cannabisplantage. De gescheiden moeder van twee kinderen verblijft weer in haar woning maar is vandaag nog bijzonder aangeslagen door de gebeurtenissen. “Ik verhuur de loods te goeder trouw en had geen idee wat de huurder er uitspookte”, zegt de vrouw. “Het is duidelijk dat ik goedgelovig ben geweest, met die plantage heb ik niks te maken. Er komt een pak miserie op me af waar ik niks kan aan doen. Dit is een echte nachtmerrie, ik kan dit missen als kiespijn.”