Cafébazin d'Heybeke gekneveld en beroofd 30 augustus 2018

02u43 0 Poperinge Vlak bij de Franse grens in Haringe (Poperinge) is gisterochtend de uitbaatster van het authentieke café d'Heybeke overvallen en gekneveld. De twee daders gingen met cash geld, twee tablets en een gsm aan de haal. Cafébazin Lucrèce Verstraete kon buren alarmeren en blijft met de schrik achter.

Iets over vijf uur gisterochtend stond Lucrèce op. Ze liet haar hond buiten en ging ondertussen in de keuken wat aan de slag. "Toen ik de achterdeur opnieuw wou sluiten, stonden plots twee mannen, tussen 20 en 25 jaar, binnen", vertelt ze. "Ze gaven me een slag, bedreigden me met een zakmes tegen de keel en bonden me vast. Overal gingen ze op zoek naar geld. Ik moest plots zelfs mee naar boven om nog plaatsen aan te duiden waar er geld lag. Ik ging op zoek naar een portefeuille met zo'n 1.000 euro maar die was al weg. Wellicht hadden ze die zelf al gevonden en waren ze gewoon benieuwd of ik nog andere vindplaatsen zou aanduiden. Ze graaiden ook zo'n 250 euro uit de kassalade van het café, zo'n 200 euro wisselgeld, twee tablets en een gsm mee. Ik vroeg hen in het Frans mijn handen losser te maken en smeekte hen me niet te doden. Ik was doodsbang en zei ook dat ik niet naar hun gezichten, die niet bedekt waren, zou kijken. Een beschrijving geven aan de politie kon ik niet. Ze spraken Arabisch maar begrepen ook Frans."





Buren

Nadat het overvallersduo vertrokken was, slaagde Lucrèce erin buren te verwittigen. Die sloegen alarm bij de politie en bij de dochters van de uitbaatster. De federale gerechtelijke politie voert een onderzoek en ging op zoek naar sporen. (DBEW/LSI)