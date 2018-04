Café wordt artisanale brouwerij LATER OOK FONDUERESTAURANT OP BOVENVERDIEPING LAURIE BAILLIU

10 april 2018

02u44 0 Poperinge Roesbrugge krijgt er binnenkort een artisanale brouwerij bij in het café Den Gouden Arend. Er komt verder een proeverij en op termijn opent ook een fonduerestaurant op de bovenverdieping.

Op het Roesbruggeplein 1 in Roesbrugge wordt momenteel hard gewerkt aan een onderkomen voor de artisanale brouwerij Werbrouck. Dat komt in het pand van Den Gouden Arend. Brouwer van dienst is Conrad Werbrouck (57). Hij gaf de liefde voor het gerstenat door aan zijn zoon Sam (33) en schoondochter Lien Vanneder, die samen met hem de schouders zetten onder de zaak. Zij zullen er op termijn namelijk een fonduerestaurant openen op de bovenverdieping. Beneden werd al een nieuwe toog geïnstalleerd. Daar komt een proeverij voor bezoekers. Op de bovenverdieping werden een toog en een keuken geplaatst. De brouwerij zelf krijgt een aparte ruimte. In afwachting van een volledig uitgeruste werkplaats brouwt Conrad zijn bieren nu nog in brouwerij Gulden Spoor in Gullegem. Hij is al acht jaar bezig met het creëren van eigen bieren. Daarmee begon hij in het Oost-Vlaamse Olsene. "Een passie voor bier zit al vier generaties in ons bloed", vertelt hij. "Wat ik het tofste vind aan bier brouwen? Eigenlijk is er niets tof aan (lacht). Het eindproduct, daar doe je het voor. Ik brouwde jaren als hobbyist en mensen zeiden dat ik er iets mee moest doen. Zo groeide ook het idee om er professioneel mee aan de slag te gaan."





Potentieel

Café Den Gouden Arend is al sinds 2012 in handen van zijn zoon Sam en schoondochter Lien. "Roesbrugge is een rustige, stille buurt en dat zochten we", vertelt Sam. "In Den Gouden Arend zagen we onmiddellijk potentieel. Van hieruit hopen we om een zo groot mogelijke afzetmarkt uit te bouwen voor de brouwerij." Het koppel is al enkele jaren zoet met de werken aan het pand. "We proberen zoveel mogelijk zelf te doen. Daarom is het ook moeilijk te zeggen wanneer de zaak precies klaar zal zijn." Momenteel werken Sam en Lien nog fulltime. Hij als programmeur bij Tauris in Zulte, zij als boekhoudster bij Maes Dyeing and Finishing in Zwevegem. Hun voltijdse jobs willen ze graag houden. Het fonduerestaurant zal daarom enkel in het weekend open zijn. Wanneer het restaurant precies de deuren opent, kunnen ze ons nog niet vertellen.





Brouwerij Werbroeck stelde alvast zijn gamma voor tijdens de opening van het toeristisch seizoen Poperinge. "We beginnen met vijf à zes bieren. Een Tripel Blond is op komst en een Kriekenbier zal ook niet ontbreken. We hebben nu al twee bieren: Tripel Amber van 9,5 graden en Dubbel Bruin van 8 graden", vertelt Conrad. "De Tripel Amber van 9,5 graden is een bier vol van smaak met een heerlijke afdronk en is een doordrinker. De subtiele smaak kan velen bekoren. Het dubbel bruin van 8 graden is een vol bier van hoge gisting. Het heeft een rijke smaak en is met zijn 8 graden ook een doordrinker." Beide bieren dragen het gouden logo van 'Belgische Hop - Belgian Hops', wat wil zeggen dat het bier met 100 procent Belgische hop gebrouwen wordt.





"In het najaar 2018 gaan we waarschijnlijk hier van start. We hebben al enkele reserveringen op de agenda, dus dat is een leuk vooruitzicht", zegt Sam. Meer informatie www.brouwerij-werbrouck.be.