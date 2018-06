Café Local ten voordele van de MUG-heli 13 juni 2018

03u01 0 Poperinge Naar aanleiding van de Keikopbraderie opent Curieus Poperinge op zondag 24 juni voor de derde maal haar Pop-Up bar Café Local.

Dit jaar schenkt Curieus Poperinge de opbrengst aan het Instituut voor Dringende Medische Hulpverlening, de organisatie achter de MUG-Heli.





"De MUG-heli heeft geld nodig en de federale overheid kan de financiering niet mogelijk maken. Het stadsbestuur wordt met de vinger gewezen dat ze niet willen financieren, maar dat is niet waar. De laatste tijd wordt er heel veel over die financiering gesproken en wij willen een handje helpen", vertellen organisatoren Pieterjan Vallaeys en Günther Vanlerberghe. "Je vind ons dit jaar op de Paardenmarkt, naast het Mexicaanse dierendorp. We starten rond de middag en blijven open tot 22 uur. Vanaf 12 uur tot 18.30 uur is er een Lazy Sunday modus met de crew van I-Shence Family. Om 18.30 uur sluit de Oostendse band Portatief af." De wijn- en cocktailbar, in aanvulling op de bekende streekbieren, komt dit jaar terug. Voor wie tussendoor een hongertje heeft, is er gegrilde beenham in een ovenkoek." Er zullen ook gadgets zoals sleutelhangers en powerbanks ten voordele van de MUG-Heli verkocht worden. Met de actie Belbos worden er oude gsm's ingezameld en met de opbrengst daarvan zullen later op het jaar bomen geplant worden.





(LBR)