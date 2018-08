Buurtsalon en erfgoedhalte gaan open 30 augustus 2018

Op zaterdag 1 september om 14.30 uur gaan het Buurtsalon en de erfgoedhalte in Roesbrugge voor het eerst open.





Het Buurtsalon is een initiatief om de uitleenpost van de bibliotheek een nieuwe invulling te geven. De openingsuren van de uitleenpost werden aangepast. Zo is het op vrijdag langer open, van 14 uur tot 18 uur, om een betere samenwerking met de school mogelijk te maken. De nieuwe infrastructuur zorgt er ook voor om de mobiele dienstverlening vanuit Lokaal Dienstencentrum De Bres in de deelgemeente te versterken.





In januari 2017 vormde 'Radio Roesbrugge-Haringe' het startschot en in het najaar vond er een ontmoetingsmoment plaats. De technische dienst van stad Poperinge heeft de verbouwingen tot buurtsalon uitgevoerd. Ook de erfgoedhalte opent op zaterdag 1 september de deuren in Roesbrugge.





Mobiele Stokpop

De erfgoedhalte is een tijdelijke tentoonstelling die sinds 2005 rondtoert en informatie biedt over het ontstaan van het dorp, de gemeentelijke jongensschool, het klooster en de meisjesschool, de bibliotheek, het verlossingsgesticht en de meidagen van 1940. Meer informatie via www.erfgoedhaltes.be. Met de medewerking van de lokale verenigingen wordt er aansluitend een dessertenbuffet aangeboden. Leerlingen van de Kunstacademie zorgen voor de muzikale noot en de Mobiele Stokpop is aanwezig met buitenspeelgoed. Iedereen is welkom tot 18 uur in de Prof. Rubbrechtstraat 97 om de opening bij te wonen.





