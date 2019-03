Buurthuis Bellewijk en dienstencentrum De Bres krijgen nieuwe computers LBR

18u54 0 Poperinge Stad Poperinge wil inzetten op de digitalisering en de inwoners toegang geven tot snel internet. Het buurthuis van de Bellewijk krijgt daarom binnenkort elf nieuwe computers. Lokaal Dienstencentrum De Bres kreeg er vorige week al twaalf.

De stad wil met het nieuwe materiaal de digitale kloof helpen verkleinen en investeerde 25.000 euro in het project. De computers van de Bellewijk zijn in de week beschikbaar voor verschillende doelgroepen: zo is op dinsdag en donderdag de computerruimte voorbehouden voor de educatieve doeleinden van de huiswerkklas. Tijdens bepaalde openingsuren op maandagen, woensdagen en vrijdagen kunnen de bewoners van de Bellewijk de computers gebruiken per leeftijdscategorie. De rest van de tijd kan de buurt de computers vrij gebruiken.

Het buurthuis van de Bellewijk werd opgericht als onderdeel van Project Buurtdiensten. In 2002 zette het OCMW Poperinge het project op om werk te maken van de leefbaarheid binnen sociale wijken.