Burgemeester sluit hinderlijk en onvergund mestopslagbedrijf VHS/DBEW

12 maart 2019

21u59 0 Poperinge Christof Dejaegher (CD&V), de burgemeester van Poperinge, heeft in deelgemeente Watou een mestopslagbedrijf laten sluiten omdat het zonder vergunning werkt en overlast veroorzaakt. Alle activiteit ligt er nu stil, tot opluchting van de buurt.

Zonder dat iemand op de hoogte was, werd op het bedrijf langs de Gravendreef enkele maanden geleden plots aan mestopslag en mogelijk ook aan mestverwerking gedaan. “Na verloop van tijd liepen er bij ons klachten binnen van omwonenden”, zegt Christof Dejaegher. “Die hebben niet alleen last van de kwalijke geur maar ook van het transport dat grotendeels ’s nachts verloopt, wat in Vlaanderen verboden is. Er was bij ons geen aanvraag ingediend om een dergelijk bedrijf te exploiteren en dus heb ik maandag een stopzettingsbevel ondertekend. Dat werd dinsdag bezorgd aan de zaakvoerder van het bedrijf. Alle activiteiten op het terrein liggen nu stil. Er moet wel gezocht worden naar een oplossing voor de mest die er momenteel in grote tanks is opgeslagen. Die kan onmogelijk op het bedrijf blijven.”