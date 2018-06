Burgemeester Dejaegher trekt CD&V-lijst 19 juni 2018

02u38 0 Poperinge Burgemeester Christof Dejaegher trekt de CD&V-lijst in Poperinge. CD&V trekt met de slogan 'Poperinge, 't zit in ons lijf' naar de kiezer.

Huidige schepenen Loes Vandromme, Ben Desmyter en Isabel Lebbe staan op plaatsen 2, 3 en 4. Schepen Pieter Marchand stond op plaats 5, maar hij haakte onverwachts af. Voor hem wordt nog een vervanger gezocht. Eerste schepen Kris Notebaert duwt de lijst. "De stad zit in het diepste van mijn genen. Ons team gaat met hart en ziel voor Poperinge", zegt burgemeester Christof Dejaegher. "Op de lijst staan elf volledig nieuwe kandidaten. Vijftien van de kandidaten komen uit het centrum van de stad en tien kandidaten wonen in een deelgemeente. Zo goed als elke woonkern is vertegenwoordigd met één of meerdere kandidaten. De afgelopen zes jaar hebben we aan heel wat projecten gewerkt. We bereiden ons stap voor stap voor op de uitdagingen van de toekomst." (LBR)