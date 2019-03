Burgemeester Christof Dejaegher: “Uitbater nam een risico om zonder vergunning aan de slag te gaan” Buurtbewoners klagen over mestopslagbedrijf, burgemeester laat silo’s verzegelen LBR

13 maart 2019

21u13 0 Poperinge De Poperingse burgemeester Christof Dejaegher (CD&V) liet deze week in deelgemeente Watou een mestopslagbedrijf sluiten, omdat het zonder vergunning werkte en overlast veroorzaakte. Buurtbewoners halen opgelucht adem.

Enkele maanden geleden begon een bedrijf langs de Gravendreef in Watou aan mestopslag. “Sinds januari merkten we dat er iets aan de hand was, maar we wisten niet precies wat. Ik dacht eerst dat er iets werd gebouwd voor paarden”, vertelt buurtbewoonster Anne Pouillie. “Na de afwerking van de silo’s begon het duidelijk te worden dat het om mestverwerking of mestopslag ging. Van 5 uur ‘s morgens tot ‘s avonds laat was er hier passage van vrachtwagens. De glazen in mijn kast daverden bij elke vrachtwagen die passeerde.”

Anne ging langs bij de milieupolitie en bij de milieudienst. Uiteindelijk ging ze zaterdag ten einde raad klacht indienen bij de politie. “Passage van landbouwvoertuigen en de geur van mest zijn we gewend. We willen boeren niet weg. Samen met mijn partner woon ik hier sinds 1996 en ik heb altijd een goede verstandhouding gehad met de boeren uit buurt. Dit is iets helemaal anders. De Gravendreef is een gekend baantje bij de toeristen. Er is hier een vakantiehoeve, veel fietsers en wandelaars.. Onze rust was weg. Met alle vrachtwagens werd het ook gevaarlijk. Ik ben lid van partij Groen Poperinge, maar voor mij is dit niet partijgebonden. Mijn buren zijn niet zo groen-minded, maar ook zij maakten zich zorgen over onze gezondheid en veiligheid”, zegt Anne.

Klacht

Naast een klacht indienen bij de politie stuurde Anne ook een brief naar burgemeester Christof Dejaegher. “We kregen inderdaad heel wat klachten binnen van omwonenden”, reageert de Poperingse burgemeester Dejaegher (CD&V). “Die hadden niet alleen last van de kwalijke geur, maar ook van het transport en aan- en afvoer ‘s nachts. Door de meldingen die we hebben binnengekregen, was het voor ons heel duidelijk dat dit niet zo verder kon. Ik heb dan ook de beslissing genomen om het bedrijf te laten sluiten en te laten verzegelen.”

Een vergunningsaanvraag werd door de zaakvoerder ingediend, maar werd nog niet goedgekeurd. “Het klopt dat er half februari een vergunning werd aangevraagd, maar zo’n aanvraag vraagt tijd. Pas in juni zal dat dossier volledig afgerond worden. De uitbater heeft een groot risico genomen om zonder vergunning een mestopslagbedrijf op te starten. Ik vond een sluiting echt nodig ook al werd een vergunningsdossier ingediend.”

Alle activiteiten liggen voorlopig stil. “We moeten wel nog een oplossing zoeken voor de mest die er in grote tanks is opgeslagen. Die kan onmogelijk op het bedrijf blijven. Methaangas zou zich gaan vormen. Het risico is te groot om het daar te laten. Het verhaal is dus nog niet 100% voorbij. Het bedrijf werd verzegeld, aanvoer is niet meer mogelijk. De verzegeling zal wel tijdelijk moeten opgegeven worden om de mest te kunnen afvoeren. We leven niet in de Far West. Ik hoop dat dit hiermee ook duidelijk is”, besluit de Poperingse burgemeester. De zaakvoerder van het mestopslagbedrijf was woensdag niet bereikbaar voor commentaar.