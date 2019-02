Bulgaarse inbrekers betalen borgsom niet: in de cel tot aan proces? VHS

22 februari 2019

19u42 0 Poperinge Twee Bulgaarse inbrekers die al maanden in de cel zitten, blijven daar mogelijk tot aan de start van hun proces. Het duo kon een tijd geleden al vrijkomen mits betaling van een borgsom, maar de twee komen niet met geld over de brug.

Drie inbraken en twee pogingen in juni 2018 in Poperinge. Daarvan wordt het Bulgaarse duo verdacht. Bij een van de feiten, in de Deken Debolaan, werden iPhones, laptops en cash buitgemaakt. Eind mei pakte de Franse politie een 36-jarige Bulgaar op, die ondertussen geïdentificeerd was als een van de daders. Een maand later werd de man aan ons land uitgeleverd. Sindsdien zit hij in voorhechtenis. Een tijdje later belandde ook de tweede Bulgaar in een Belgische cel. Het onderzoek is ondertussen afgerond. De raadkamer verwees de zaak vrijdag door naar de correctionele rechtbank. Opmerkelijk is dat de twee Bulgaren eerder al konden vrijkomen mits het betalen van een borgsom. Maar dat is nog altijd niet gebeurd. De raadkamer bevestigde vrijdag nog eens die beslissing. Afwachten of de Bulgaren nu wel met geld over de brug komen.