Buitenschoolse kinderopvang Hopsakee verhuist deze zomer naar de Veurnestraat LBR

12 februari 2019

17u02 0 Poperinge De buitenschoolse kinderopvang Hopsakee verhuist tegen 1 juli van het Rekhof naar de Veurnestraat 55. Aan de werking verandert niets.

Hopsakee uit Poperinge zit al jaren in een voormalig schoolgebouw in het Rekhof, eigendom van het Gemeenschapsonderwijs. Het Gemeenschapsonderwijs wil er echter een nieuwe school bouwen. Die werken zouden na de zomer starten, met eerst de sloop van het huidige gebouw. Daarom moest Hopsakee op zoek naar een nieuwe locatie. De komende maanden verhuizen enkele stadsdiensten, die nu nog in de Veurnestraat 55 onderdak hebben, naar een nieuwe locatie. De dienst Ruimtelijke ordening, Milieu en Natuurontwikkeling (RMNO) trekt naar het Sociaal Huis in de Veurnestraat 22, de technische dienst verhuist naar het nieuwe stadsdepot op de Ouderdomseweg.

Aanpassingswerken

In mei en juni worden enkele nodige aanpassingswerken uitgevoerd aan het pand in de Veurnestraat. Het gebouw is groter dan de huidige locatie van de kinderopvang, er is een afgesloten buitenspeelruimte vooraan, er is een grote binnenspeelruimte en het gebouw grenst aan het stadspark met speelplein. Bovendien liggen het jeugdcentrum en de bibliotheek in de buurt. Deze locatie blijft ook op wandelafstand liggen van alle basisscholen in het centrum.

Stadsdiensten en externe aannemers doen er alles aan om de aanpassingswerken klaar te hebben tegen 1 juli, zodat de vakantiewerking van Hopsakee tijdens de zomer al in de Veurnestraat 55 kan plaatsvinden. Voor de werking van Hopsakee verandert er niets.