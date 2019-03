Brouwerij Werbrouck heeft naast bier nu ook hun eigen gin LBR

24 maart 2019

13u54 0 Poperinge Brouwer Conrad van de artisanale brouwerij Werbrouck heeft zijn eigen ‘Poperingse Gin’ ontwikkeld. Het zijn vier gins op basis van 100% Poperingse hop.

In brasserie Den Gouden Arend, Roesbruggeplein 1 in Roesbrugge, kan je brouwer Conrad Werbrouck (58) terugvinden. Samen met zijn zoon Sam (34) en schoondochter Lien Vanneder (29) staat hij in de brasserie. Daarnaast is Conrad ook brouwer. Tripel Amber van 9,5 graden, Dubbel Bruin van 8 graden en Tripel Blond van 7 graden zijn de bieren van brouwerij Werbrouck. “Nu hebben we een zijsprongetje gemaakt naar het brouwen van gin”, zegt Conrad. “Je kan niet iedereen overtuigen om een bier te drinken, dus ging ik op zoek naar een alternatief. Ik heb vier gins geproduceerd met Poperingse hop.”

Alle gins kregen dit jaar het label ‘100% Belgische hop’. “Het gaat om geïnfuseerde gins. Onze smaakmaker, de hop, hebben we laten trekken in onze gin. Het resultaat hiervan is een intense gin met een sterke en pure smaak.” Drie jaar geleden begon Conrad aan zijn avontuur om een eigen gin te maken. “Het was een risico, maar dat hoort erbij. Je moet durven. Uiteraard heb ik ook enkele resultaten gehad die ik niet aan de man kan brengen, maar het is ons uiteindelijk wel gelukt om vier lekkere gins te produceren”, zegt Conrad. “Onze bruine gin heb ik drie jaar op een nieuw eiken vat laten rijpen. Het heeft een zachte smaak en is eigenlijk een perfecte digestief. De rode gin werd extra geïnfuseerd met verschillende bloemen. Gecombineerd met tonic krijgt het een mooie roze kleur. De gele gin was eigenlijk onze basis gin en heeft een licht zoetere smaak. De witte gin heeft een bittere smaak zoals de meeste mensen een gin gewoon zijn”, vult zoon Sam aan.

Brouwer Conrad zit duidelijk niet stil. “Eerst drie bieren, nu vier gins. We blijven bezig, maar dat is net heel fijn. We gaan mee in het verhaal van de hop.” Voorlopig brouwt Conrad nog bij een bevriende brouwer, maar binnenkort neemt hij zijn intrek in brasserie Den Gouden Arend in Roesbrugge. “Mijn vrouw en ik serveren hier de bieren en de gins. Mensen kunnen hier rustig iets drinken, maar er kan ook iets gegeten worden. We bereiden alle gerechten dagvers en we merken dat onze klanten dit appreciëren. Mensen zijn blij dat ze vers eten op hun bord krijgen en niet iets uit de diepvries. Helpen brouwen met mijn vader zit er momenteel nog niet in. Ik moet nog een cursus volgen. De recepten tot de bieren en de gins zijn voorlopig ook nog geheim. Alleen mijn vader kent de recepten”, zegt Sam.

Meer informatie over brouwerij Werbrouck en brasserie Den Gouden Arend via www.brouwerij-werbrouck.be.