Brouwerij St. Bernardus zamelt 5.000 euro in voor Kinderkankerfonds LBR

20 december 2018

18u27 0 Poperinge De speciale flessen St. Bernardus Abt 12 van brouwerij St. Bernardus in Watou hebben 5.000 opgebracht voor de Warmste Week van Music For Life. Op de flessen stonden foto’s van bekende artiesten die aan de actie meewerkten, zoals Selah Sue en ‘t Hof Van Commerce. De opbrengst gaat naar het Kinderkankerfonds.

In het kader van Music For Life 2018 verkocht brouwerij St. Bernardus uit Watou gepersonaliseerde ‘Limited Edition’ 75cl flessen St.Bernardus Abt 12. “Afgelopen zomer werkten we nauw samen met een aantal West-Vlaamse muziekevenementen. Iedere concerterende artiest of band op die evenementen kreeg een gepersonaliseerde St.Bernardus Abt 12 cadeau. In samenwerking met de desbetreffende artiesten verkochten we een beperkt aantal gepersonaliseerde ‘Limited Edition’ flessen per opbod voor het goede doel”, vertelt Pieter Verdonck, marketing medewerker. “Deze collectors items brachten maar liefst 2.307 euro in het laatje. De brouwerij heeft dit bedrag nog eens verdubbeld en afgerond naar 5000 euro. Dit volledige bedrag gaat integraal naar de werking van het Kinderkankerfonds, als investering in wetenschappelijk onderzoek. We zijn alle deelnemende artiesten en kopers van de flessen heel erg dankbaar voor de steun.”