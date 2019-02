Brouwerij Sint-Bernardus blijft groeien: “We hebben vorig jaar 42.500 hectoliter bier verkocht, wat te vergelijken is met 12.750.000 flesjes van 33cl” Verkoop met zeven procent gestegen en nieuwe website en webshop gelanceerd LBR

01 februari 2019

16u42 0 Poperinge Brouwerij St.-Bernardus heeft het afgelopen jaar een groei van zeven procent genoteerd in de verkoop. Daarnaast lanceert de brouwerij een nieuwe website met webshop.

2018 is een goed jaar geweest voor brouwerij St.-Bernardus in Watou. “Onze verkoop is met zeven procent gestegen”, glundert marketingmedewerker Pieter Verdonck. “We hebben 42.500 hectoliter bier verkocht, wat te vergelijken is met 12.750.000 flesjes van 33 centiliter. Samen met deze groei, de uitbreiding van de infrastructuur en de opstart van onze degustatieruimte Bar Bernard is ook het aantal personeelsleden gegroeid. Er kwamen tien nieuwe mensen aan boord, wat het aantal medewerkers op vijfenveertig brengt.”

Website en webshop

De brouwerij heeft ook een nieuwe website - met bijhorende webshop ‘Ingehaald door de tijd’ - gelanceerd. “Misschien was het gezegde ‘Ingehaald door de tijd’ wel van toepassing op onze website. Sinds kort staat onze vernieuwde website www.sintbernardus.be online”, gaat Pieter verder. “De voorbije jaren is onze brouwerij zo veel gegroeid en waren er heel wat werken en projecten lopende dat we handen te kort kwamen om dit luik van onze werking aan te pakken. Met deze investering en digitalisering willen we onze familiebrouwerij (verder) profileren als een bedrijf die verschillende generaties kan aanspreken.”

Internationale ambities

“Ons doel was onze (internationale) ambities luister bij te zetten met een dynamische website die duidelijk ons elan en ons verhaal in kaart brengt. Een website die duidelijk maakt waarvoor St.Bernardus staat en die onze werking een stimulans kan geven.” Op de vernieuwde website krijg je een overzicht van alle bieren, de geschiedenis van de brouwerij en het brouwproces. “We geven je inspiratie ook een boost met een aantal gerechten, telkens vergezeld van mooie fotografie of plezante illustraties met een humoristisch kantje. Het gaat om gewone gerechten, maar ook foodpairing gerechten.”

Overnachten

Er zitten ook heel wat handige technieken op de nieuwe website, die drietalig is. “Je kunt online een tafel reserveren voor onze Bar Bernard op het dakterras of je kunt een overnachting boeken in onze Guesthouse Brouwershuis. Verder kun je ook online een rondleiding boeken en op de webshop kun je al onze merchandise, glazen en textiel kopen.” Wie bier wil bestellen, is er echter aan voor de moeite. “Op de webshop verkopen we geen bier, daarvoor blijven we samenwerken met onze partners.”