Briljanten huwelijk voor Jeanne en Lucien 24 juli 2018

Jeanne Dewippe en Lucien Verbreeghe hebben hun briljanten huwelijksverjaardag gevierd. Ze huwden in Proven en wonen er nu nog. Beroepshalve was Lucien chauffeur, seizoensarbeider, werknemer in de steenbakkerij, en opnieuw chauffeur. Jeanne werkte in De Lovie. Ze hebben twee kinderen, Jacques en Janique, en ondertussen zijn er al drie kleinkinderen: Wendy,Miguel en Yasintha. Het stadsbestuur van Poperinge kwam langs met en een kleine attentie.





