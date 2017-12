Brandweermajoor Vandromme wordt regiodirecteur 02u28 8

Brandweermajoor Dimitri Vandromme uit Poperinge neemt vanaf 1 januari de functie van regiodirecteur Brandweer Westhoek-regio Zuid op zich. Hiermee komt hij aan het hoofd van de brandweerposten Geluwe, Ieper, Kemmel, Langemark-Poelkapelle, Mesen, Nieuwkerke, Poperinge, Reningelst, Wervik, Westouter, Zonnebeke en Zuid-IJzer. Als regiodirecteur zal hij instaan voor de coördinatie en de goede werking van de verschillende brandweerposten in nauwe samenwerking met de postoversten. De majoor begon zijn brandweerloopbaan in Poperinge, waar hij in 2010 commandant werd. Hij trad daarbij in de voetsporen van zijn vader Gilbert. Binnen de brandweer Westhoek was Vandromme al verantwoordelijk voor de coördinatie van de opleidingen. Deze taak zal hij blijven uitoefenen. Door de promotie naar regiodirecteur komt de functie van postoverste vrij. Die zal worden ingevuld door luitenant Bart Couwet. (CMW)