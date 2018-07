Brandweer Westhoek bouwt kazerne langs Ouderdomseweg 13 juli 2018

Na de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Ouderdomseweg in Poperinge zullen de posten Poperinge en Reningelst samensmelten tot één grote brandweerpost. De reorganisatie komt er om te voldoen aan de steeds strenger wordende eisen, maar ook om dagdagelijks over voldoende manschappen te beschikken. Op de site langs de Ouderdomseweg komt niet alleen een nieuwe brandweerkazerne, maar ook een ruimte voor de technische dienst, een polyvalente zaal en een sportinfrastructuur. Brandweer Westhoek zal instaan voor het bouwen van de kazerne. De stad kocht eerder al de grond en zal die ter beschikking stellen via een erfpachtovereenkomst. De zonale administratie van de brandweer zal haar intrek nemen in het voormalige politiecommissariaat langs de Zeelaan in Koksijde. (LBR)