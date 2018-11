Brand aan chauffageketel snel geblust 14 november 2018

02u24 0

Iets over vijf uur gisterochtend vatte de chauffageketel in een woning in de Kuipersstraat in Reningelst (Poperinge) vuur. De brandweer van de zone Westhoek rukte uit maar bij aankomst bleek het vuur al geblust. De spuitgasten moesten enkel de woning nog wat ventileren. De bewoners bleven ongedeerd. (LSI)