Brand aan balenpers legt deel van akker in de as 26 juli 2018

02u46 0 Poperinge Op de Busseboom, in de omgeving van de Ouderdomseweg in Poperinge, is gisterennamiddag iets voor drie uur brand ontstaan aan een balenpers op een akker.

Twee loonwerkers waren er bezig met het persen van balen hooi. Een van hen merkte op een bepaald moment dat achter aan zijn balenpers brand ontstond. In een poging om te vermijden dat ook de akker vuur zou vatten, repte de man zich naar de straat. Maar op luttele meters van zijn doel moest hij noodgedwongen halt houden. "Zijn tractor dreigde ook mee in vlammen op te gaan en dus besloot de loonwerker om hem los te koppelen", zegt kapitein Bart Couwet van de Poperingse brandweerpost.





Openrijten

"De balenpers ging helemaal in vlammen op. Intussen was ook op verschillende plaatsen brand ontstaan op de akker zelf. Ik schat dat zowat een kwart van een hectare op die manier verloren is gegaan." Een landbouwer probeerde het vuur nog tegen te houden door met een tractor en een ploeg snel een strook van de akker open te rijten. Die ingreep leverde resultaat op. Twaalf brandweerlui waren een tijdje in de weer. Het vuur was snel onder controle maar er moest nog geruime tijd nageblust worden. "Gelukkig was het redelijk windstil op het moment van de brand, dat speelde in ons voordeel", besluit Bart Couwet. (VHS)