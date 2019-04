Boekenverkoop levert 1.000 euro op voor pijncentrum LBR

16 april 2019

17u49 0 Poperinge Een medische blunder veranderde het leven van Pedrouchka Samyn (48) voorgoed. Samen met een collega schreef ze het boek ‘En toen werd ik wakker’. Een deel van de opbrengst ging naar het pijncentrum in Sint-Niklaas. In totaal kon er 1.000 euro geschonken worden.

Na een standaardingreep, een blaasoperatie, werd de 48-jarige Pedrouchka Samyn uit Dadizele wakker met vreselijke pijn. “Er was een zenuw geraakt. Ik liep een zenuwletsel op, de schade was onherstelbaar. Een poging om die foutgelopen operatie recht te zetten, eindigde met een dubbele bekkenbreuk. Ook de breuk herstelde zich niet, dus hebben de dokters een plaat gezet om mijn bekken samen te houden. De pijn werd steeds erger, dus kreeg ik een neurostimulator. Er zitten twee elektroden in mijn ruggenmerg die een prikkel geven naar mijn lies, waar de zenuwpijn zit”, zegt Pedrouchka.

Haar frustraties pende ze neer in vier Atoma-schriftjes. Samen met haar collega Wim Pectoor goot ze haar dagboekfragmenten in het boek ‘En toen werd ik wakker’. Pedrouchka werkt als leerlingenbegeleidster in het OLVi in Poperinge, Wim Pectoor is er leraar. Een deel van de opbrengst zou naar het pijncentrum in Sint-Niklaas geschonken worden. “Dankzij een mooie boekenverkoop en enkele giften konden we dinsdag dankbaar een eerste cheque van 1.000 euro aan het pijncentrum AZ Sint Nikolaas overhandigen. Professor Van Buyten en Dr. Smet verzekerden ons dat deze som ingezet zal worden voor minderbedeelde patiënten.”

Het boek is nog steeds verkrijgbaar bij de auteurs, in de uitgeverij Het Punt en de betere boekhandel. In het najaar volgen nog enkele lezingen.