Boeken ruilen in De Bres 28 februari 2018

Poperinge In de hal van dienstencentrum De Bres in Poperinge staat er sinds kort een boekenruilkast. De Poperingse Veronique Bulckaert is initiatiefneemster.

"Je mag je boek komen ruilen voor een ander boek. Dat is gratis. De voorwaarde is wel dat je een boek terugplaatst van dezelfde kwaliteit. Geen oude, vuile, vergeelde boeken van voor 1990 of tijdschriften. Het is een nieuwe manier van delen", vertelt Veronique. "Er staan nu zo'n dertig boeken in de kast. Er werd al behoorlijk geruild, ik kan nu al van een succes spreken. Een boek lezen terwijl je iets drinkt in de bistro, is zeker mogelijk." Veronique startte niet alleen de boekenruilkast, maar ook de Facebookgroep 'De Zwerfbieb'. "Leden van die groep verstoppen boeken in de vrije natuur. Andere leden gaan op zoek, proberen de hints te ontcijferen en op het einde van de rit krijgen ze als beloning een boek cadeau." (LBR)