Body Fit sport 710 euro bijeen voor Trefhuis - De Lovie

01 maart 2019

Body Fit in Poperinge heeft 710 euro ingezameld voor Trefhuis - De Lovie. Deelnemers konden groepslessen volgen in zumba, bungee fitness en synrgy360. De echte sportievelingen namen deel aan een drie uur durende spinning-marathon. Voor de kinderen werden er twee lessen dans georganiseerd. De middag bracht 710 euro op en die wordt gebruikt om de aankoop van een bedieningstoog te sponsoren. “In januari hebben we gevraagd aan onze leden welke goede doelen in aanmerking komen. Uit de suggesties hebben we één goed doel gekozen die ons aansprak. Deze editie hebben we gekozen voor het Trefhuis van De Lovie”, vertellen de zaakvoersters van Body Fit.

Er waren 148 deelnemers, waaronder achttien kinderen, en acht enthousiaste lesgevers. Sara Deheeger, Febe Alleweireldt, Paulien Lobeau, Lieve Dehondt, Jeroen Mazereel, Birgit Devos, Stefaan Capoen en Ilse Devos hebben zich vrijwillig ingezet voor dit evenement. Dit is niet de eerste keer dat Body Fit zich inzet voor het goede doel. In 2013 en 2015 werd een gelijkaardig evenement georganiseerd.