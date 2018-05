Body Fit heeft primeur met bungee fitness HYPE BEKEND VAN HET INTERNET KAN JE NU UITTESTEN IN KATTENSTAD LAURIE BAILLIU

31 mei 2018

02u40 0 Poperinge Een workout waarbij je swingt en stuitert aan twee elastieken koorden, dat is bungee fitness. Je kan de gehypete sport nu uittesten in Body Fit in Poperinge. "Er wordt heel wat afgelachen tijdens zo'n sessie", zegt medezaakvoerster Birgit Devos.

Tien bungeekoorden werden in het bewegings- en gezondheidscentrum Body Fit in Poperinge gemonteerd. "We ontdekten bungee fitness via sociale media. Op een beurs in Parijs konden we zelf kennis maken met enkele oefeningen. We waren meteen verkocht", vertelt medezaakvoerster Birgit Devos.





Het familiecentrum is het eerste in België om bungee fitness aan te bieden. "Bij bungee fitness hang je met een harnas vast aan een elastiek die aan het plafond bevestigd is. De bungeekoorden ondersteunen je lichaam. De intensiteit van de workout kan aangepast worden door een elastiek te verwijderen of toe te voegen. Naast de rekkers zijn er ook accessoires, zoals handgrepen en een bevestigingsstuk voor de romp, die ervoor zorgen dat het hele lichaam kan getraind worden."





Revalidatie

Dinsdagavond ontdekten al 18 nieuwsgierigen wat bungee fitness is. "Iedereen stapte met een bang hart de zaal binnen, maar tijdens de sessie hoorde ik de deelnemers heel veel lachen en dat deed deugd", vertelt Birgit Devos. Bungee fitness is niet enkel voor de fervente sporter. "Deze soort training is afkomstig uit de revalidatie. Oefeningen kunnen dankzij de rekkers lichter gemaakt worden. Ouderen of minder sportieve mensen kunnen hiermee zeker ook aan de slag. Sporters kunnen dan weer werken op kracht, stabiliteit, cardio, uithouding en snelheid."





Met een vijftal oefeningen leerden de deelnemers trainen met hun bungeekoord. "Niemand is naar buiten gegaan met het gevoel dat ze deze workout niet aankunnen. Je kan zelf bepalen hoe je oefeningen uitvoert. Tijdens de oefensessie hebben ze dit ook gemerkt. Pompen is voor veel mensen onbegonnen werk, maar dankzij de rekkers kon er bijna 10 keer gepompt worden. De oefening wordt dankzij het koord makkelijker, waardoor je die langer kan uitvoeren." De kick-off van de bungee fitness kon op veel positieve reacties rekenen. Het werd getest en goedgekeurd door Delphien Turck uit Boezinge en haar mama Livette. "Ik vond het een plezante ervaring en zal het in de toekomst zeker nog eens doen. Ik had verwacht dat het heel moeilijk ging zijn, maar dat was het eigenlijk niet. Het waren gemakkelijke oefeningen en het leuke eraan was dat je zelf kan kiezen hoe lastig je het maakt", vertelt Delphien.





Vanaf 4 juni wordt bungee fitness in individuele en groepslessen georganiseerd. Oefeningen en meer informatie kun je ontdekken op de Facebookpagina van Body Fit en www.bodyfit.be.