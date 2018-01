Bloksquare verlengd tot 1 februari 23 januari 2018

Op vraag van de Poperingse studenten wordt Bloksquare verlengd tot en met donderdag 1 februari. De laatste dag van Bloksquare was normaal op 26 januari. Studenten kunnen vandaag blokken in de Poperingse bibliotheek. Op woensdag 24, donderdag 25 en vrijdag 26 januari kunnen ze terecht in de raadszaal van het stadhuis. Er wordt weer gestudeerd in de bibliotheek van zaterdag 27 januari tot en met 1 februari. Blokken kan telkens van 8 tot 22 uur, behalve op maandag 29 januari. Dan kan tot 18 uur gestudeerd worden. (LBR)