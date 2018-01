Bloksquare breidt uit 02u36 0

Vorige week stond nog te lezen in onze krant dat er te weinig studieplaatsen waren voor de studerende jongeren in Poperinge tijdens Bloksquare.





"Een 20-tal extra plaatsen zou ideaal zijn, maar die hebben we niet. In het stadhuis kunnen 110 studenten terecht. De Gotische zaal laten we eerst vollopen en daarna wordt gekozen voor de Raadzaal", zei schepen van Jeugd, Ben Desmyter (CD&V) toen. Extra plaatsen werd ondertussen gevonden. Een 15-tal studenten kunnen tot komende vrijdag in stilte studeren in dienstencentrum De Bres (Veurnestraat). Studeren kan tijdens de kantooruren van 8.15 uur tot 17 uur en kan wanneer alle plaatsen in het stadhuis ingenomen zijn. (LBR)