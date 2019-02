Bladkorven in de herfst voor afgevallen bladeren? LBR

26 februari 2019

18u37 0 Poperinge De fractie van Open VLD stelt voor om in de straten en wijken waar veel openbaar groen is in de herfst bladkorven te plaatsen. Dit zou de hinder voor bewoners verminderen.

“Bomen en groen op openbaar domein zorgen voor een aangename leefomgeving, maar in de herfst kunnen afgevallen bladeren voor nogal wat overlast zorgen (bv. gladde stoepen) en kunnen ze beter opgeruimd worden. In bepaalde straten/wijken komen bladeren van bomen op openbaar domein wel eens terecht in de tuinen van de bewoners. En zij willen die bladeren natuurlijk kwijt”, sprak gemeenteraadslid Christine Verdonck (Open VLD) tijdens de laatste gemeenteraad. “De fractie van Open VLD stelt daarom voor om in die straten en wijken waar veel openbaar groen is in de herfst bladkorven te plaatsen. Dit zou op eenvoudige aanvraag van de bewoners kunnen, die belangrijke hinder ondervinden. De stedelijke groendienst blijft tijdens de bladval uiteraard nog steeds inspanningen leveren om straten en pleinen te reinigen.”

Schepen van Groenbeheer Ben Desmyter (CD&V): “Een aantal jaar geleden hebben we bladkorven getest. Er kan gekeken worden om dit misschien opnieuw te doen. Ik ben het idee zeker genegen, want het is inderdaad een uitdaging. Op de dienst zijn we aan kijken hoe we het openbaar groen zo aantrekkelijk mogelijk kunnen inrichten én hoe het beheer haalbaar blijft nu we geen pesticiden meer mogen gebruiken. Geef ons nog wat om het verder vorm te geven. We blijven het verder onderzoeken en nemen het idee mee.”