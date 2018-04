Bisschop Lode Aerts opent WZC Emmaüs 19 april 2018

Het nieuwe woonzorgcentrum Emmaüs, Oostlaan 1 in Poperinge, wordt op vrijdag 20 april feestelijk geopend in de aanwezigheid van Minister Jo Vandeurzen en Bisschop Lode Aerts. Het nieuwe woonzorgcentrum werd in gebruik genomen op 8 januari 2018, na een bouwperiode van ongeveer twee en een half jaar. Het woonzorgcentrum Emmaüs wil een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden aan zwaarzorgbehoevende ouderen uit Poperinge en omgeving. Er is ook specifiek aandacht voor ouderen met een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid. Momenteel zijn er een 30-tal bewoners opgenomen. Emmaüs kan onderdak bieden aan 74 zorgbehoevenden.





Het nieuwe woonzorgcentrum maakt deel uit van de vzw Onze-Lieve-Vrouw Gasthuis en is een aanvulling op de dienstverlening. Meer informatie: 057 34 69 10, info@gasthuis.be of www.wzcemmaus.be. (LBR)





