Bijna 16.000 euro voor Zelfmoordlijn dankzij 'Walk for Life': "We schenken meer dan alle acties van vorig jaar samen" 02u37 0 Deleu De vrienden van Emiel stappen van Gent naar Poperinge. Poperinge De vrienden van Emiel Vanbesien (24), die vorig jaar zelfmoord pleegde, zijn van Gent naar Poperinge gestapt om geld in te zamelen voor de Zelfmoordlijn. 'Walk for Life', in het kader van de Warmste Week, bracht 15.723,76 euro op.

Ook vorig jaar was er een actie. Toen werd er in een collectebus tijdens de begrafenis 2.186 euro ingezameld. Deze keer organiseerden Emiels vrienden 'Walk for Life'. De vriendengroep startte in Emiels stamcafé Lambert in Gent en wandelde naar jeugdhuis Den Couter in Poperinge. "Het was een grote gok of onze actie zou aanslaan. Ik hoopte op 5.000 euro, sommigen op 10.000 euro", vertelt Stijn Bril, een vriend van Emiel. "Maar 15.723,76 euro had niemand verwacht. De Zelfmoordlijn ontving vorig jaar 14.000 euro via acties tijdens de Warmste Week. Dat we nu meer dan 15.000 euro kunnen schenken, is fantastisch."





Henk Deleu Tijdens de wandeling vallen ze elkaar geregeld in de armen.

Club Brugge veilt shirt

Voetbalclub Club Brugge verdubbelde vorig jaar het ingezamelde bedrag en ook dit jaar waren ze Emiel niet vergeten. Via 2dehands.be kon er geboden worden op een shirt van Dion-Johan Cools, de favoriete speler van Emiel. "Een heel mooi gebaar van Club Brugge. Het shirt bracht 250 euro op", besluit Stijn blij. (LBR)





Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of zelfmoord1813.be.